Idea Ravaglia, rilancio Lopez. Bologna e Roma si mettono in nuove mani

La partita di questo pomeriggio tra Bologna e Roma avrebbe avuto una sorta di sfida nella sfida con protagonisti i due estremi difensori titolari. Infatti, da un lato avrebbe dovuto giocare Skorupski, che ha vestito la maglia giallorossa dal 2013 al 2018 anno in cui è stato ceduto al Bologna, e dall'altro lato avrebbe visto Mirante, che ha militato in rossoblù dal 2015 al 2018. Sfida rimandata però, visto che come confermato da entrambi gli allenatore i due estremi difensori non sono al meglio della condizione fisica e quindi non saranno della gara. Mihajlovic pensa di schierare il terzo portiere classe 1999 Federico Ravaglia, quasi come fece con il Milan in cui lanciò Donnaruma a sedici anni e otto mesi. Fonseca invece si affiderà al suo portiere di coppa, Pau Lopez che in campionato ha giocato titolare solo nella trasferta contro il Genoa sempre perché Mirante infortunato. Lo spagnolo sta riacquistando sicurezza e una buona prestazione potrebbe rilanciarlo per permettergli di scavalcare Mirante, che intanto sta per firmare il suo rinnovo di contratto che lo legherà alla Roma per un altro anno. Questa è la speranza sia del tecnico che della società che vuole puntare sull'estremo difensore pagato 30 milioni che gli sono valsi il titolo di portiere più pagato della storia del club.

(gasport)