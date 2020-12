Ibanez e Villar, la Roma vuole blindare i suoi due "giovani vecchi"

Nonostante l'età, Gonzalo Villar e Roger Ibanez - entrambi classe '98 - sembrano molto più maturi in campo e fuori. E la Roma, con l'arrivo di Tiago Pinto, è pronta a blindarli: per loro è previsto un aumento di stipendio (intorno ai due milioni e mezzo Ibanez, uno e mezzo più facili bonus Villar) e un contratto fino al 2025.

Per il brasiliano sono arrivate richieste da Leicester, Arsenal ed Everton. Ma per i Friedkin Ibanez non si tocca e per lasciarlo partire a giugno dovrebbe arrivare davvero un’offerta da capogiro, superiore ai 30 milioni. In caso di cessione entro il 2024 all’Atalanta andrebbe il 10% del prezzo di vendita.

In estate la Roma aveva detto 'no' ad offerte di prestito per Villar arrivate da Benevento e Verona, lo stesso farà a gennaio.

