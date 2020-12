I VOTI DEGLI ALTRI: Smalling "assistman", Karsdorp "il migliore", Veretout "una media da attaccante"

La Roma chiude al meglio il 2020 con una vittoria per 3-2 ai danni del Cagliari dell'ex Di Francesco. I giallorossi con questi tre punti, e in virtù degli altri risultati della quattordicesima giornata, salgono in solitaria al terzo posto in piena lotta per la prossima Champions League. Il migliore in campo per tutti risulta essere Karsdorp, iniziatore del primo gol di Veretout e assist a referto per il gol del 2-1 di Dzeko. Balla la difesa anche se Smalling si riscopre "assistman" in occasione del 3-1 di Mancini.

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Mirante 5,8

Mancini 6

Cristante 6,1

Kumbulla 5,7

Karsdorp 7,1

Villar 5,9

Veretout 6,7

Bruno Peres 6

Pedro 4,8

Mkhitaryan 6,7

Dzeko 6

Pellegrini 6,2

Ibanez 6,3

Pau Lopez sv

Smalling 6,4

Mayoral sv

Fonseca 6,6

IL MESSAGGERO

Mirante 6

Mancini 6

Cristante 6

Kumbulla 6

Karsdorp 7

Villar 6

Veretout 7

Bruno Peres 6

Pedro 5

Mkhitaryan 6,5

Dzeko 6,5

Pellegrini 6

Ibanez 6,5

Pau Lopez 6

Smalling 6

Mayoral sv

Fonseca 7

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Mirante 6

Mancini 6,5

Cristante 6

Kumbulla 6

Karsdorp 7

Villar 5,5

Veretout 7

Bruno Peres 6

Pedro 5

Mkhitaryan 6,5

Dzeko 6

Pellegrini 6,5

Ibanez 6

Pau Lopez 6

Smalling 6,5

Mayoral 5,5

Fonseca 6,5

CORRIERE DELLA SERA

Mirante 6

Mancini 6

Cristante 6

Kumbulla 6

Karsdorp 7,5

Villar 6

Veretout 6,5

Bruno Peres 6

Pedro 4

Mkhitaryan 7

Dzeko 6

Pau Lopez sv

Smalling 6,5

Ibanez 6

Pellegrini 6,5

Borja Mayoralsv sv

Fonseca 7

CORRIERE DELLO SPORT

Mirante 6

Mancini 6

Cristante 6

Kumbulla 6

Karsdorp 7.5

Villar 5.5

Veretout 6.5

Bruno Peres 6

Pedro 5

Mkhitaryan 6.5

Dzeko 6.5

Pau Lopez sv

Smalling 6.5

Ibanez 6.5

Pellegrini 6

Mayoral sv

Fonseca 6.5

LA REPUBBLICA

Mirante 5.5

Mancini 6

Cristante 6

Kumbulla 5.5

Karsdorp 6.5

Villar 6

Veretout 7

Bruno Peres 6

Pedro 4.5

Mkhitaryan 7

Dzeko 5.5

Pau Lopez 6

Smalling 6.5

Ibanez 6

Pellegrini 6

Mayoral 5

Fonseca 6.5

IL TEMPO

Mirante 5.5

Mancini 6

Cristante 6.5

Kumbulla 5.5

Karsdorp 7

Villar 6

Veretout 7

Bruno Peres 6.5

Pedro 5

Mkhitaryan 7

Dzeko 6

Pau Lopez sv

Smalling 7

Ibanez 7

Pellegrini 6.5

Mayoral 5.5

Fonseca 6.5

IL ROMANISTA

Mirante 6

Mancini 6

Cristante 6,5

Kumbulla 5,5

Karsdorp 7,5

Villar 6,5

Veretout 6,5

Bruno Peres 6

Pedro 5,5

Mkhitaryan 6,5

Dzeko 6

Pellegrini 6,5

Ibanez 6,5

Pau Lopez 6

Smalling 6,5

Mayoral 6