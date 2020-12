I VOTI DEGLI ALTRI: Mirante "disastroso", Smalling "insofferente", Pedro "un fantasma"

La Roma esce pesantemente sconfitta dal campo dell'Atalanta e incassa ancora una volta quattro reti contro una big del campionato. I giallorossi avevano disputato un ottimo primo tempo, chiudendo anche in vantaggio grazie a una rete di Edin Dzeko. Nella ripresa però gli uomini di Fonseca non riescono a tenere il ritmo della squadra di Gasperini, che grazie ai cambi ribalta la partita e in 45 minuti mette a referto quattro reti. "Disastroso" Mirante tra i pali, colpevole nell'occasione del secondo gol di un''uscita fuori tempo che lascia a Gosens la porta sguarnita. Non brilla Pedro, che sembra essere "un fantasma" rispetto a quello che aveva dimostrato nelle prime gare di campionato. In difesa "insofferente" il rientro di Smalling che non basta ad arginare la furia dell'Atalanta nella ripresa.

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Mirante 4,3

Mancini 5,5

Smalling 4,9

Ibanez 5,3

Karsdorp 5

Pellegrini 5,3

Veretout 4,8

Spinazzola 5,7

Mkhitaryan 5,7

Pedro 4,8

Dzeko 6

Bruno Peres 4,8

Cristante SV

Villar SV

Carles Perez SV

Fonseca 5

IL MESSAGGERO

Mirante 3

Mancini 5

Smalling 4,5

Ibanez 5

Karsdorp 5

Pellegrini 5

Veretout 4,5

Spinazzola 6

Mkhitaryan 5

Pedro 4,5

Dzeko 5,5

Bruno Peres 4

Cristante 5,5

Villar SV

Carles Perez SV

Fonseca 4

IL TEMPO

Mirante 5

Mancini 5,5

Smalling 5

Ibanez 5,5

Karsdorp 5,5

Veretout 5

Pellegrini 5

Spinazzola 5,5

Pedro 5

Mkhitaryan 6,5

Dzeko 7

Bruno Peres 5

Cristante SV

Villar SV

Carles Perez SV

Fonseca 5

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Mirante 5

Mancini 6

Smalling 5,5

Ibanez 5,5

Karsdorp 5

Pellegrini 6

Veretout 5

Spinazzola 5,5

Mkhitaryan 5,5

Pedro 5

Dzeko 6

Bruno Peres 5

Cristante SV

Villar SV

Carles Perez SV

Fonseca 6

CORRIERE DELLO SPORT

Mirante 4

Mancini 6

Smalling 5

Ibanez 5

Karsdorp 5

Veretout 5

Pellegrini 5

Spinazzola 5,5

Pedro 4

Mkhitaryan 6

Dzeko 6

Bruno Peres 5

Cristante SV

Villar SV

Carles Perez SV

Fonseca 5

CORRIERE DELLA SERA

Mirante 4,5

Mancini 5,5

Smalling 4

Ibanez 5

Karsdorp 4,5

Pellegrini 5

Veretout 4,5

Spinazzola 5,5

Mkhitaryan 5,5

Pedro 5

Dzeko 5,5

Bruno Peres 4,5

Cristante SV

Villar SV

Carles Perez SV

Fonseca 4

LA REPUBBLICA

Mirante 4,5

Mancini 5,5

Smalling 5

Ibanez 6,5

Karsdorp 5,5

Veretout 5

Pellegrini 5,5

Spinazzola 6

Pedro 5

Mkhitaryan 5,5

Dzeko 6.

Bruno Peres 5,5

Cristante 5,5

Villar SV

Carles Perez 5

Fonseca 6

IL ROMANISTA

Mirante 4,5

Mancini 5,5

Smalling 5,5

Ibanez 5

Karsdorp 5

Pellegrini 6

Veretout 5

Spinazzola 6,5

Mkhitaryan 6,5

Pedro 5,5

Dzeko 6

Bruno Peres 5

Cristante 5

Villar SV

Carles Perez SV

Fonseca 5,5