I peccati capitali: Fonseca, servono rimedi per la Roma

Paulo Fonseca, nel corso della sua esperienza alla Roma, ha dimostrato di aver accumulato esperienza acquisendo duttilità dal punto di vista tattico. Ma i giallorossi hanno ancora alcune problematiche che il tecnico portoghese deve provare a risolvere.

L'alternanza tra Pau Lopez, arrivato a Roma con l'etichetta di portiere più pagato della storia del club, e Mirante, rendimento in calo, non sembra più dare i suoi frutti, con il cartellino dello spagnolo che rischia di deprezzarsi in vista di una possibile futura cessione.

C'è poi il tema dell'andamento negli scontri diretti: su 19 scontri contro le grandi da quando Fonseca siede sulla panchina solo 3 hanno visto la Roma vincente.

E' un problema anche quello dei cali nei secondi tempi: 13 delle 18 reti subite sono arrivate nelle seconde frazioni di gioco. Non si esclude che la causa possa risiedere nella preparazione fisica.

C'è anche la questione della 'pigrizia' nella gestione dei cambi da parte dell'allenatore portoghese, mentre il suo stile british sembra essersi appannato: espulsione in Roma-Sassuolo e lamentele per il calendario dei giallorossi, per non parlare dello sfogo nei confronti della squadra a seguito della sconfitta con l'Atalanta.

(Gasport)