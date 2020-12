I nodi del nuovo San Siro, nella Capitale è caos

In Italia sono ben pochi gli stadi di proprietà delle squadre di calcio. Diversi i fronti aperti sul tema, da Milano - per un nuovo 'San Siro' ci sono ancora nodi da sciogliere prima che arrivi la dichiarazione di pubblico interesse - a Firenze - in attesa di capire se abbia più senso la ristrutturazione del vecchio impianto o la costruzione di uno nuovo -, passando per Roma, dove regna il caos: sono trascorsi 8 anni dalla firma del contratto di costruzione con Parnasi, e nel frattempo attorno al dossier di Tor di Valle è successo di tutto. Dan Friedkin è freddo sulla vecchia location e sul gigantismo del progetto preesistente, mentre Regione e Comune si rinfacciano i ritardi. E nel frattempo è spuntata anche l'ipotesi Tor Vergata.

(Gasport)