I giallorossi aspettano la rivale di Europa League

IL TEMPO (F. BIAFORA) - La strada che porta alla finale allo Stadio Energa Gdansk di Danzica è lunga, anzi lunghissima, ma oggi per la Roma ci sarà un primo assaggio della fase ad eliminazione diretta di Furopa League. Alle 13 a Nyon vanno in scena i sorteggi dei sedicesimi di finale della «minore »delle coppe europee, una cerimonia che non vedrà la presenza dei dirigenti delle 32 squadre coinvolte a causa delle limitazioni dovute alla pandemia in corso.

Salisburgo, Kuban Krasnodar, Dinamo Kiev, Olympiakos, Molde, Slavia Praga, Benfica, Granada, Real Sociedad, Sporting Braga, Lille, Macca bi Tel-Aviv, Anversa, Wolfsberger e Stella Rossa, questo l'elenco delle possibile avversarie degli uomini di Fonseca, che tra le seconde dei gironi e le quattro non teste di serie scese dalla Champions League non potranno pescare lo Young Boys, già affrontato nel girone A.

Il gruppo giallorosso non seguirà il sorteggio a Trigoria visto il giorno di riposo concesso dall’allenatore, ma l'auspicio è quello di pescare un avversario più morbido rispetto a Benfica, Lille e Real Sociedad, probabilmente le migliori che può trovare la Roma sulla propria strada. In giornata non verrà sorteggiato l’intero tabellone della competizione, è infatti prevista una nuova estrazione per gli ottavi (26 febbraio) e poi un'altra definitiva (19 marzo) per quarti e semifinali. I sedicesimi di andata andranno in scena il 18 febbraio, mentre il ritorno è fissato ad una settimana di distanza, con le teste di serie che avranno diritto a giocare il secondo match in casa.

Oggi nella prima urna di Nyon sono presenti anche Milan e Napoli: i rossoneri non possono giocare con il Lille, i partenopei eviteranno invece la Real Sociedad.