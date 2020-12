I Friedkin in visita da Malagò e Gravina

Giornata fitta, quella di ieri, per Dan e Ryan Friedkin. Oltre ad aver assistito alla gara con il Torino, infatti i due texani in giornata hanno avuto modo di incontrare il numero del Coni Govanni Malagò e quello della FIGC Gabriele Gravina. Presente anche il Ceo Fienga. L'incontro con Malagò è durato circa un'ora, e si è trattato temi legati alla politica sportiva, nazionale e internazionale, senza dimenticare quelli che sono i progetti dei Friedkin per il club. Temi riproposti poi in Via Allegri, nell'incontro con Gravina. Si è parlato anche dell'internazionalizzazione del prodotto calcio, tema molto caro ai Friedkin.

(Il Messaggero)