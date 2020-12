I fischi di Roma-Sassuolo: verso lo stop arbitro e Var

Valutazioni sbagliate, errori non corretti, nervosismo ben oltre i livelli di guardia. Dopo i 90 minuti ad alta tensione di domenica all’Olimpico per Roma-Sassuolo, anche i vertici arbitrali hanno fatto le proprie valutazioni e la decisione sembra orientata a una sosta di un turno per arbitro e Var della discussa gara. È il caso del napoletano Fabio Maresca, 39 anni, internazionale da quest’anno e del collega in sala Var, Marco Guida, trentanovenne della sezione di Torre Annunziata, anche lui parte degli organici internazionali. Per Maresca si tratterebbe del secondo stop, questa stagione, dopo che da Var aveva sbagliato non correggendo l’arbitro in campo Piccinini in Inter-Parma.

(Gasport)