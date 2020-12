I baby giallorossi si prendono l'Europa

La Roma si prepara a scendere in campo questa sera contro lo Young Boys, nella gara valida per la quinta giornata del girone di Europa League. Il tencnico Fonseca nonostante l'importanza della gara, che in caso di vittoria o pareggio vedrebbe i giallorossi blindare il primo posto nel girone, si prepara a un largo turnover. Spazio ai giovani quindi, che in questo inizio stagione stanno comunque dando molte garanzie al portoghese. In attesa del rientro in difesa di Kumbulla, negativo al Covid-19, a centrocampo spazio a Villar sempre più in crescita e Diawara in cerca di continuità. A sinistra dovrebbe partire dal primo minuto Calafiori al posto di Spinazzola. In attacco pronti gli spagnoli Carles Perez e Borja Mayoral. Il primo cerca spazio alle spalle di due grandi giocatori come Pedro e Mkhitaryan, mentre il secondo vuole farsi notare e non essere considerato un mero rimpiazzo di Edin Dzeko.

(gasport)