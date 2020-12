Grandi numeri, super Micki. L'armeno al top nei tornei d'Europa per gol e assist

Henrikh Mkhitaryan è senza ombra di dubbio il pilastro offensivo su cui si fonda la Roma di Paulo Fonseca. A dirlo sono i numeri, visto che l'armeno in questa stagione con sedici partite all'attivo è riuscito a mettere a segno 7 reti e a fornire 7 assist, diventando così il miglior marcatore stagionale giallorosso. In Europa nei cinque massimi non esiste nessuno che è stato capace di fare meglio di lui. Se osserviamo i numeri solo delle gare di Serie A Mkhitaryan ha realizzato 6 gol e 5 assist, al pari di Thauvin del Marsiglia e di Bruno Fernandes del Manchester United. Ma Mkhitaryan può vantare anche molti record in maglia giallorossa durante questa Serie A, come ad esempio è l'unico giocatore insieme a Lozano ad aver realizzato sei reti senza calciare mai un calcio di rigore; è il secondo calciatore per numero di assist dietro Mertens; è il secondo giocatore a tirare più in porta in stagione a una sola conclusione da Cristiano Ronaldo al primo posto; è il giocatore della rosa giallorossa a macinare più chilometri. Un leader in campo e sul quale la società ha scommesso lo scorso anno, ottenendo in cambio rendimenti che hanno fatto innamorare tutti dell'armeno.

(gasport)