Gomez via. Si apre la caccia

L'esclusione di Papu Gomez dalla lista dei convocati nella gara di ieri contro la Roma è lo strappo finale a un rapporto ormai logoro tra l'ex capitano e l'Atalanta. Le due parti adesso dovranno incontrarsi e discutere sul da farsi, anche se la via della cessione sembra essere al momento l'unica strada percorribile. Il club bergamasco è aperto al cedere il suo cartellino, anche se ci sono alcune condizioni che dovranno essere rispettate. La prima riguarda il costo, che si aggira intorno ai dieci milioni di euro; la seconda invece riguarda la destinazione del giocatore che l'Atalanta non vorrebbe cedere a una diretta concorrente per la Champions League. Intanto sono molte le squadre a seguire la situazione, vedi Inter, Milan, ma anche la Roma che però sembra essere la più probabile delle avversarie sul lungo periodo per uno dei quattro posti in campionato.

(gasport)