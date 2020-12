Gli avanzi della Serie A: 70 milioni buttati senza finire in tavola

Nonostante la forte crisi economica che ha colpito la Serie A, non solo a causa del Coronavirus, i club italiani continuano a sprecare liquidità: sono circa 70 i milioni di euro lordi che le varie società rischiano di pagare in stipendi a tesserati senza sfruttarli minimamente. Si tratta del 6% del monte stipendi dell'intero campionato. In Italia ci sono 28 calciatori che percepiscono lo stipendio ma non vanno in campo.

12 squadre su 20 hanno dovuto escludere dai famosi 25 selezionabili almeno un calciatore. Da Milik a Khedira, passando per Lulic, Schone e Birsa.

E' la Lazio a 'condurre il gioco' con ben 6 calciatori esclusi, ma a pagare di più è la Juventus: Khedira - appunto - e Sarri - nel conto rientrano anche gli allenatori a stipendio - rischiano di costare ai bianconeri circa 20 milioni di euro lordi a fine stagione.

(La Repubblica)