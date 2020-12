Giorni caldi per Reynolds. Sarà il terzino il primo colpo?

La Roma mentre sul campo si disputano le ultime partite del 2020 pensa già al mercato di gennaio. A muoversi in questo caso sono Dan e Ryan Friedkin in prima persona, che hanno effettuato un'offerta ufficiale al Dallas FC per il terzino destro classe 2001 Bryan Reynolds. Il portale ufficiale della MLS ha registrato ufficialmente l'offerta di 7,5 milioni e, stando alle voci di mercato, si starebbero già limando i dettagli del contratto per portarlo nella Capitale non appena il mercato invernale sarà aperto. Sul giocatore ci sarebbe anche l'interesse di Juventus, Milan, Lione e Marsiglia.

(gasport)