Giallorossi contro lo Sporting Braga in Europa. Frase blasfema, un turno a Cristante

La Roma nella giornata di ieri ha scoperto quale sarà la propria avversaria durante i sedicesimi di Europa League. I giallorossi dall'urna di Nyon hanno pescato lo Sporting Braga, vecchia conoscenza del tecnico Fonseca che ha allenato il club portoghese nella stagione 2015/2016 alzando al cielo anche una Coppa di Portogallo. «È un club che conosco bene e quindi credetemi se vi dico che sarà una gara difficile per me» è il commento dell'allenatore giallorosso. Intanto però la Roma pensa alla prossima gara di campionato in programma giovedì contro il Torino. Fonseca dovrà fare a meno di Cristante, squalificato dal Giudice Sportivo per aver pronunciato o un’espressione blasfema in occasione dell’autogol procurato contro il Bologna.

(La Repubblica)