Giallorosse travolte dalla Juventus, è sempre più crisi

La Roma Femminile viene travolta in trasferta dalla Juventus campione d'Italia e torna a casa con un netto 4-1. Le giallorosse non riescono a partire bene e in 25 minuti vanno sotto di due reti. A niente serve il 2-1 di Serturini visto che allo scadere della prima frazione di gioco le bianconere trovano il 3-1 con Girelli. Nella ripresa arriva anche il quarto gol con Hurtig. «Nel primo tempo forse siamo entrate in campo con troppo timore. Nella ripresa mi è piaciuta la reazione, ma non è bastato» è il commento del tecnico giallorosso Betty Bavagnoli. La Roma Femminile adesso chiuderà questa stagione mercoledì con la sfida di Coppa Italia contro la Roma CF, poi avrà subito una possibilità di rivincita visto che il 6 gennaio scenderà in campo nella semifinale di Supercoppa italiana a Chiavari ancora una volta contro la Juventus.

(corsera)