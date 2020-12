Gasperini esclude Gomez: «Ci sono più capitani»

IL TEMPO (E. ZOTTI) - La spaccatura tra l’Atalanta e Gomez sembra sempre più insanabile. Il Papu infatti non è stato inserito nella lista dei convocati per la gara di oggi contro la Roma, la seconda volta dopo il match contro l’Udinese successivamente rinviato. Gasperini in conferenza stampa ha prima gettato acqua sul fuoco parlando della questione in modo indiretto, senza mai citare il Papu: «Mi interessa, quando siamo sul campo, che le regole siano quelle della società applicate dall'allenatore. Ciò che fanno fuori non mi interessa». Poco dopo però il tecnico ha lanciato una frecciatina all’argentino: «Anzianità, appartenenza e numero di partite determinano il capitano. Io sono per più capitani, non esiste solo quello che porta la fascia». Una vicenda che sembra destinata a concludersi con l’addio di Gomez a gennaio, come anticipato dal giocatore giorni fa su Instagram.