Gasperini dovrà stare attento ai diversi ex atalantini che scenderanno in campo oggi con la maglia della Roma: da Ibanez a Mancini, passando per Spinazzola. Solo Cristante sembra in dubbio: in linea mediana dovrebbe infatti essere impiegato Pellegrini al fianco di Veretout. Ma il tecnico degli orobici ha lasciato trasparire una nota di rammarico per aver perso a gennaio scorso uno dei difensori più promettenti del campionato, appunto Roger Ibanez.

(Il Messaggero)