Furia giallorossa: “Maresca non ci ha rispettato”

Come successo un anno fa con Massa, Fonseca ha perso di nuovo le staffe e lo ha fatto contro Maresca. Questa volta in maniera meno evidente. E’ stato lo stesso portoghese a spiegare quanto successo: “Penso che le immagini parlino da sole, è facile vedere cosa è successo. Ho chiesto all’arbitro di rispettare la squadra, i miei giocatori e la Roma. Gli ho detto che doveva arbitrare con equilibrio e poi ho semplicemente detto basta, doveva rispettare la squadra e quello che ha fatto dimostra che non ci ha rispettati“. Gli animi dei giocatori sono diventati più incandescenti nel corso della partita e un calciatore ha urlato: “Questo arbitraggio è una barzelletta“. A Trigoria, nessuna dichiarazione dei dirigenti e della proprietà, attendono ora di conoscere il contenuto del referto e la conseguente decisione del Giudice Sportivo che potrebbe far saltare a Fonseca la gara di Bologna. La prestazione di Maresca non è piaciuta nemmeno ai vertici AIA che probabilmente fermeranno il napoletano per un turno.

(Il Tempo)