Furia Fonseca: “Secondo tempo da ragazzini”

La Roma alla ricerca di risposte dopo la disfatta di ieri pomeriggio a Bergamo, in cui i giallorossi nonostante un ottimo primo tempo chiuso anche in vantaggio per 1-0 non riescono a contenere gli uomini di Gasperini, che con alcuni cambi in 45 minuti mettono a referto quattro reti e portano a casa i tre punti. Fonseca non può certo essere soddisfatto, come dimostrano le sue parole al termine della partita: «Noi vogliamo vincere sempre ma se cambi in quel modo atteggiamento, contro le grandi squadre non vai da nessuna parte. Su questo dovremo lavorare». Tempo per lavorare però il tecnico portoghese non ne ha molto, visto che mercoledì alle 20:45 si torna nuovamente in campo contro il Cagliari nell'ultima gara del 2020. La Rooma ha così la possibilità di andare in vacanza con il sorriso e, soprattutto, mettere subito alle spalle la sconfitta di ieri.

(La Repubblica)