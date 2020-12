Friedkin jr punta su Brian Reynolds. Diawara in bilico

E' Ryan Friedkin ad aver preso le redini del mercato giallorosso. Anche in quest'ottica si spiega la scelta di Tiago Pinto come nuovo dirigente sportivo della Roma che sarà: un nome che non è abituato a trattare con i ds di tutto il mondo, ruolo che vuole ricoprire proprio Ryan Friedkin in prima persona. Fonseca lo sa bene, ed ha presentato al neo vicepresidente le richieste per rinforzare la squadra.

La trattativa per arrivare a Reynolds sembra essersi arenata, ma Friedkin Jr sembra non volersi dare per vinto e continua a studiare profili di ogni genere, compresi quelli già presenti nelle giovanili giallorosse. L'obiettivo è quello di tagliare con le laute commissioni agli intermediatori, proposito difficile da perseguire.

Nel frattempo Fonseca gradirebbe anche un rinforzo in attacco: serve un vice-Mkhitaryan. Gradirebbe El Shaarawy, ma non disdegnerebbe Alejandro Gomez o Gervinho. Difficilmente arriverà uno di questi: più probabile l'innesto di un giovane di prospettiva.

Rimane in uscita Amadou Diawara, che può diventare pedina di scambio per un giocatore più funzionale.

