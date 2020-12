Friedkin: Dan e Ryan ricevuti in mattinata da Malagò, presente anche Fienga. Nel pomeriggio incontro con Gravina (FOTO)

La Roma a casa Malagò. Dan e Ryan Friedkin sono stati ricevuti in mattinata dal presidente del Coni Giovanni Malagò: un incontro chiesto proprio dai nuovi proprietari della Roma, che col n.1 dello sport italiano avevano già avuto un contatto circa un anno fa via telefono. Malagò ha ricevuto la delegazione romanista nella propria stanza: con loro anche il segretario generale del Coni Mornati e l'ad giallorosso Fienga.

Nel pomeriggio poi i Friedkin sono attesi dal presidente Gabriele Gravina in Federcalcio: un appuntamento conoscitivo, senza argomenti sensibili da trattare, un modo per presentarsi ai vertici del movimento italiano, dopo aver rilevato il club giallorosso. Hanno dato priorità alle esigenze stringenti del club, adesso in un momento con minore concentrazione di obblighi imminenti (dopo l'Opa e l'approvazione del bilancio e in attesa di accogliere Tiago Pinto) hanno ritenuto doveroso farsi conoscere dalle istituzioni sportive del nostro paese.

Dal sito ufficiale del Coni si fa un report dell'incontro avvenuto in mattinata e durato circa un'ora, nel quale, si legge, "sono stati affrontati una serie di temi di politica sportiva, nazionale e internazionale, nonché le aspettative che la famiglia Friedkin pone nel progetto della squadra e della società". Omaggio finale del presidente Malagò che ha regalato ai Friedkin e a Fienga una borsa dell’Italia Team con una tuta e una maglia della nazionale olimpica.

