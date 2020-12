Friedkin, complimenti anche da Fifa e Uefa: “Lavoro prezioso verso i tifosi e la città”

Dopo i primi mesi nella Capitale, Dan e Ryan Friedkin incassano consensi per il lavoro svolto. A Trigoria negli sono arrivati i complimenti della Uefa e della Fifa soprattutto per l’interesse verso i tifosi e il tessuto sociale della città, come dimostra la creazione del Roma Department. Marco Sansoni, Spectator Services Manager della Fifa ha scritto sui social di vedere i nuovi proprietari desiderosi di voler migliorare l’esperienza dei tifosi in modo pionieristico. D’accordo con lui Mark Bradley, uno dei maggiori esperti di Fan Engagement (Uefa).

(Corsera)