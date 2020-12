Frenata M5S: “Lo stadio non andrà in aula entro Natale”

IL TEMPO (F. BIAFORA) - A meno di due settimane dal Natale non ci sono segnali di novità imminenti sul progetto dello Stadio della Roma. E a raffreddare ulteriormente gli animi sono arrivate le dichiarazioni di Stefàno, presidente della commissione Mobilità di Roma Capitale, che ha affrontato il tema del futuro impianto giallorosso ai microfoni di CentroSuonoSport: “È evidente che l’iter è inceppato e non arriverà in aula a Natale”. Quanto riferito da Stefàno non sorprende praticamente nessuno, anche se è la prima presa di posizione pubblica di un esponente del M5S dopo le importanti parole della Sindaca Raggi: “Sullo Stadio - diceva il 19 novembre in Campidoglio la prima cittadina - siamo pronti, in questi giorni abbiamo fatto ulteriori riunioni con la Regione Lazio e abbiamo trovato una soluzione condivisa sulla Roma-Lido. Per cui io credo e mi auguro che entro Natale saremo in grado di fare un bel regalo ai tifosi della Roma”. Al di là di quanto dichiarato pubblicamente dalla Raggi, fronte Regione hanno sempre smentito l’esistenza di un accordo che dovrebbe poi portare all’adozione della convenzione sulla Roma-Lido e non sono state segnalate nuove riunioni con il Comune oltre alla prima, risalente alla metà di novembre. C’è ancora quindi da lavorare per completare l’iter - bisogna passare anche per il Municipio IX e per le Commissioni consiliari - e arrivare al voto in aula. Una storia infinita.