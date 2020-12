Fonseca, trasferta a Sofia pensa alla gara di Bologna

La Roma si prepara a scendere in campo oggi alle 18:55 nell'ultima gara del girone di Europa League contro il CSKA Sofia. I giallorossi sono certi della qualificazione e del primo posto nel girone, per questo motivo il tecnico Fonseca ha proiettato la squadra già alla partita di domenica contro il Bologna. Non a caso nella lista dei convocati non sono presenti Dzeko, Mkhitaryan, Mirante, Ibanez, Mancini, Veretout, Cristante, Spinazzola e Pellegrini. Spazio dunque ai giovani, Calafiori e Milanese in primis, che partiranno titolari e avranno modo di farsi notare dal tecnico portoghese.

(Il Messaggero)