Fonseca si lamenta: “Solo la Roma gioca di giovedì”

Passi giocare l’Europa League di giovedì: si è sempre giocata. Ma giocare in questo giorno nel turno infrasettimanale perdendo un giorno di riposo in vista dell’Atalanta, a Fonseca non va giù per niente e non lo nasconde. Questione di diritti televisivi, quelli che contribuiscono a pagare una bella fetta degli stipendi del pallone. Come allenatore non è facile gestire tanti impegni ravvicinati.

Il Torino ha soltanto 6 punti in classifica e condivide col Crotone l’ultimo posto in classifica però Fonseca non vuole sottovalutare l’impegno, sarebbe un grave errore: “Non possiamo guardare soltanto la classifica. Ho visto quasi tutte le loro partite e non dimentico che in sette sono stati vicini a vincere, anche contro le grandi squadre“.

(Corsera)