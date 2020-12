Fonseca sfida il suo passato: c’è lo Sporting Braga

La Roma affronterà lo Sporting Braga nei sedicesimi di finale dell'Europa League. Questo è il risultato del sorteggio andato in scena nella giornata di ieri a Nyon. La squadra portoghese è una vecchia conoscenza del tecnico Fonseca, che è stato suo allenatore nella stagione 2015/2016 conquistando anche una Coppa di Portogallo. Il tecnico giallorosso però chiama la calma e chiede concentrazione, così da non sottovalutare la squadra di Carvalhal: «È una buona squadra, che ha fatto un grande percorso nel girone. È un club che conosco bene, così come il suo allenatore quindi credetemi se vi dico che sarà una gara difficile. So di cosa parlo: sono una squadra giovane ma giocano bene. È un club ambizioso e in crescita, non dobbiamo commettere l’errore di pensare che sarà una qualificazione semplice. Per me sarà una partita speciale»

(corsera)