Fonseca se la prende con Maresca: "Ha condizionato tutta la partita"

Pomeriggio complicato per Paulo Fonseca, espulso per la seconda volta in Serie A dall'arbitro Maresca. Il tecnico a fine primo tempo voleva spiegazioni sull'espulsione di Pedro, si è avvicinato a grandi passi chiedendo lumi, ricevendo in cambio il cartellino rosso. Con Maresca impossibilità a parlare, come ha ribadito il tecnico a fine partita: "Penso che le immagini parlino da sole, è facile vedere cosa è successo. Ho chiesto all'arbitro di rispettare la squadra, i miei giocatori e la Roma. Ho semplicemente detto 'basta', doveva rispettare la squadra e quello che ha fatto dimostra che non ci ha rispettati. Era difficile capire il primo giallo di Pedro, situazione incredibile". L'errore di Fonseca, secondo il direttore di gara, è stato quello di chiedere spiegazioni in mezzo al campo e non nel tunnel, come ha fatto Fienga a fine partita. Come detto seconda espulsione per Fonseca, la prima fu a Cagliari la scorsa stagione, ma quella volta, nel post-gara, il tecnico andò davanti alle telecamenre a chiedere scusa.

(Il Messaggero)