Fonseca, rivincite e fantasmi: «Adesso so chi ci vuole male»

La Roma di mister Fonseca vince l'ultima gara dell'anno imponendosi per 3-2 sul Cagliari dell'ex Di Francesco. Al termine della gara però il tecnico portoghese, oltre a spiegare la sua soddisfazione per i tre punti conquistati, lascia spazio anche a commenti che riguardo le critiche verso di lui e la squadra giallorossa. «Sono soddisfatto, era importante vincere. La prima parte di stagione si chiude in modo positivo, il terzo posto magari non era possibile per molti... La squadra invece ci ha creduto sempre, anche dopo momenti difficili. Con il Cagliari abbiamo dato una buona risposta. Io sono qui da un anno e mezzo e so chi è che pronto a fare male alla Roma non appena le cose non vanno per il verso giusto. C'è qualcuno che aspetta che la Roma perda e vuole il male di questa squadra. Non ascolto le critiche per mantenere equilibrio. Ho un reparto di comunicazione che lavora con me, ma non do importanza a quello che si scrive. Se ascoltiamo quello che si dice quando le cose vanno male è difficile rimanere in equilibrio. Prima del campionato nessuno avrebbe creduto a chi diceva che la Roma sarebbe stata terza. Ma il gruppo è unito». In vista dell'apertura del calciomercato invernale: «Al mercato, inizieremo a pensarci adesso, sarà importante riflettere e scegliere bene».

(Il Messaggero)