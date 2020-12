Fonseca ritrova il suo Braga. E per il Milan la Stella Rossa

La Roma nella giornata di ieri ha conosciuto il nome del suo avversario nei sedicesimi di Europa League. Sarà una vecchia conoscenza del mister Paulo Fonseca: lo Sporting Braga. Il portoghese ha allenato la squadra nella stagione 2015/2016, riuscendo a conquistare anche una Coppa di Portogallo imponendosi contro il Porto. Un accoppiamento che suscita tanti ricordi per il mister, che però non vuole abbassare la guardia: «È una buona squadra che ha fatto un grande percorso nel girone. È un club che conosco bene, così come conosco bene anche l'allenatore. Credetemi, sarà una gara difficile. So di cosa parlo. Sono un gruppo giovane, ma giocano bene. È un club ambizioso e in crescita e noi non dobbiamo commettere l'errore di pensare che sarà una qualificazione semplice. Certo, non nascondo che per me sarà una gara speciale visto che ho allenato lì e ho tanti amici lì». La Roma giocherà l'andata dei sedicesimi il 18 febbraio alle ore 18.55 sul campo del Braga, mentre invece il ritorno è in programma il 25 febbraio alle 21 sul campo dello stadio Olimpico.

(Il Messaggero)