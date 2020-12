Fonseca punta ancora più in alto: "Gestito male il finale"

Non c'è appagamento per la grande vittoria della Roma sul Torino. Lo certifica Henrikh Mkhitaryan, che in questa stagione ha preso parte a 14 gol in 17 partite, con 8 reti realizzate e 6 assist serviti. Morale: con questo Miki, la vita diventa un cartone animato sempre a lieto fine. «Non mi aspettavo questo mio inizio di stagione - ammette l’armeno -, ma il merito è di tutto il gruppo che sta rispondendo alla grande. Stiamo crescendo, facciamo meglio le cose. Abbiamo meritato la vittoria, anche se il Torino ci ha creato qualche problema, dobbiamo analizzare i nostri errori». Proprio vero, ed è per questo che Paulo Fonseca - che incorona la prestazione di Pellegrini - getta acqua sui facili entusiasmi che possono crearsi nell’ambiente. «Non mi è piaciuto il modo di gestire il finale di partita, però sono contento di avere questa posizione in classifica, ma manca molto alla fine del campionato. Io e la Roma comunque siamo ambiziosi. Vogliamo migliorare la posizione dello scorso campionato per andare in Champions»

(gasport)