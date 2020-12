Fonseca non placa la bufera arbitrale

La Roma si prepara a scendere in campo alle 15 contro il Bologna nella gara valida per l'undicesima giornata di Serie A. I giallorossi vengono da una sconfitta indolore a Sofia ma soprattutto da un pareggio 0-0 contro il Sassuolo nell'ultima gara di campionato piena di polemiche. Queste non sono state ancora del tutto smaltite dal tecnico portoghese, che ieri in conferenza stampa è tornato sull'argomento dopo gli episodi di cui il Sassuolo ha beneficiato durante la gara di venerdì con il Benevento."Sapete che non mi piacciono gli alibi e non voglio cercali. Dico quello che ho detto dopo la partita: gli episodi parlano da soli, non ho dubbi. Ho la stessa opinione che avevo dopo la partita. La stessa situazione è stata trattata in modo totalmente diverso e penso che l'arbitro ieri non abbia sbagliato". Fonseca però pensa anche alla gara di oggi e sottovaluta il Bologna, che a suo dire "sta facendo una buona stagione. E' una squadra forte e aggressiva, gli attaccanti sono molto bravi e attaccano velocemente la profondità. E' una squadra che mette molta pressione nel momento difensivo con marcature individuali. Dobbiamo fare una partita perfetta per vincere col Bologna, che è in un buon momento ed è molto forte". La Roma e il suo tecnico non vogliono perdere il treno Champions e proveranno a chiudere questo 2020 con quattro vittorie, per rilanciare anche il sogno di raggiungere la vetta del campionato che non si è mai spento.

(gasport)