Fonseca: «Lasciate crescere in pace Calafiori»

Equilibrio, è questa la filosofia di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese non cederà alla tentazione che, da più parti, gli è stata prospettata: schierare Spinazzola tra i difensori centrali - come ha fatto in Europa League -e confermare Calafiori come esterno sinistro a centrocampo nel solito 3-4-2-1: «Io ho una visione un po’ diversa dalla vostra. Per me Calafiori è un giovane che ha talento ma che deve migliorare, imparare e crescere. È normale che sia così. Per voi è il migliore del mondo, in questo momento, ma non è il modo giusto per far crescere un giovane. Mi piace, ci crediamo, ma per adesso niente di più». Fonseca rispetta molto il Sassuolo, che si presenta all’Olimpico con un punto in più in classifica, anche se la Roma sarebbe state alla pari senza il pasticciaccio di Verona. Dopo la brutta sconfitta a Napoli non si deve perdere altro terreno, mantenendo la concentrazione che la squadra ha dimostrato contro lo Young Boys,

(corsera)