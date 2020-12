Fonseca, futuro tutto da capire

La Roma non decolla e il ko con l'Atalanta non lascia tranquilli i nuovi proprietari della società giallorossa. Numeri alla mano, rispetto alla passata stagione il rendimento della squadra non è migliorato

qualificazione in Champions

Il futuro del tecnico sarà deciso da, in arrivo dopo le feste per insediarsi nel nuovo ruolo di. Tutto dipenderà solo dalla, che per una clausola inserita nel suo contratto, in scadenza a giugno, gli darebbe la certezza della conferma. Tra i dirigenti ci sono molto perplessità su come Fonseca ha gestito la partita di Bergamo.