Fonseca e De Zerbi si mettono in gioco

Un cammino fin qui identico quello di Roma e Sassuolo. Sul campo gli stessi punti in classifica, 18. Ad oggi un vero e proprio scontro diretto per un posto in Champions League. Una sfida soprattutto tra Paulo Fonseca e Roberto De Zerbi, con l'allenatore neroverde che nel 2019 sarebbe potuto finire proprio sulla panchina giallorossa, ma Petrachi e Baldini scelsero il portoghese. Entrambi amano il 4-2-3-1, ed entrambi puntano su pressing alto e palleggio veloce. E mentre in conferenza si mandano messaggi di stima a vicenda, Fonseca tenta il sorpasso su De Zerbi. Lo farà senza 3 titolari: Smalling, Mancini e Veretout. Dietro spazio a Ibanez, Cristante e Jesus. Sulle fasce Karsdorp e Spinazzola, con Villar in vantaggio su Diawara vicino a Pellegrini. In attacco Dzeko, Pedro e Mikhitaryan. De Zerbi invece dovrà fare a meno di Consigli, Caputo, Chiriches e Defrel. In avanti favorito Dkuricic come falso nove.

(Il Messaggero)