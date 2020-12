Fonseca deluso: «Troppi errori». E Mirante va ko

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Una sconfitta che non cambia gli equilibri del girone, ma che sicuramente non fa sorridere. Fonseca analizza gli sbagli commessi dai suoi contro il CSKA Sofia: «Non mi sono piaciute tante cose. Abbiamo fatto degli errori che dobbiamo evitare. Abbiamo anche avuto tanti inconvenienti prima della gara... ». Uno di questi riguarda Mirante, che ha riportato un trauma contusivo ad una mano: «Avevamo preparato la partita per giocare con Pau Lopez. Ma in allenamento Mirante ha avuto un problema e non sappiamo se riusciremo a recuperarlo. Così ho deciso di non rischiare e far giocare Boer».

Chi invece nonostante il risultato non riesce a nascondere la gioia è Tommaso Milanese, che all'esordio da titolare ha realizzato il suo primo gol tra i professionisti con la maglia della Roma: «Una serata che non dimenticherò. Fonseca mi ha detto di giocare come sapevo. Anche i compagni di squadra mi hanno detto di stare tranquillo. Ruolo preferito? Gioco dove mi mette il mister, cerco di dare sempre il meglio».

La squadra è rientrata nella notte dalla Bulgaria e oggi riprenderà ad allenarsi a Trigoria in vista della trasferta di domenica a Bologna: Pellegrini e Veretout - che ieri hanno avuto buone risposte dal campo - rientreranno in gruppo e hanno buone chance di giocare, più difficile invece il recupero di Mancini. Contro la squadra di Mihajlovic Pellegrini potrebbe essere schierato da trequartista a fianco di Mkhitaryan.