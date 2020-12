Fonseca dà la carica: “Bisogna vincere le prossime 4 gare”

La Roma si mister Fonseca si prepara a scendere in campo questo pomeriggio alle 15 contro il Bologna. I giallorossi arrivano da una sconfitta indolore contro il CSKA Sofia e da un pareggio, molto discusso, per 0-0 contro il Sassuolo nella precedente gioranta di campionato. Il portoghese è stato chiaro durante la conferenza stampa di ieri pomeriggio in merito alle ultime gare di quest'anno: "Vogliamo vincerle tutte. Non mi è piaciuto perdere in Europa League". Bologna, Torino, Atalanta e Cagliari, sono queste le partite che in dieci giorni dovrà disputare la Roma prima di poter chiudere il 2020 e Fonseca vuole il massimo dei risultati in ogni gara. Così i giallorossi potrebbero agganciare nuovamente il quarto posto e, cosa da non sottovalutare, rilanciare i propri sogni di raggiungere la vetta in un campioanto anomalo che non sembra ancora aver trovato stabilità.

(La Repubblica)