Fonseca chiede due esterni: terzino destro e attaccante

Due puntelli per permettere a Paulo Fonseca di giocarsi tutte le carte possibili in ottica qualificazione alla prossima edizione della Champions League: un laterale destro ed un esterno d'attacco. I giallorossi devono confermare quanto di buono mostrato nella prima parte di stagione ed evitare crolli verticali simili a quello visto all'inizio del 2020, quando la Roma ha accumulato qualcosa come 6 sconfitte in 9 match, compresa la Coppa Italia.

Per l'attacco il nome più caldo è quello di Stephan El Shaarawy, vicino ad un ritorno in giallorosso già in estate. Nella prossima sessione di mercato ci sarà più tempo di convincere lo Shanghai Shenhua.

Più candidature, invece, per quanto riguarda l'esterno arretrato, a patto che si riesca a cedere uno tra Davide Santon e Bruno Peres. Troppi i 15 milioni chiesti dal Celtic per Frimpong, mentre la trattativa per Reynolds sembra essersi raffreddata a causa delle richieste del calciatore - che sembrano essere invece state soddisfatte da Juventus e Brugge -. Si continua a monitorare Omeragic dello Zurigo, mentre con il Rennes si tratta Soppy, che potrebbe rientrare nell'ambito di un'operazione di riscatto di Nzonzi da parte del club francese.

Sempre in uscita Fazio, Jesus e Pastore: quest'ultimo ha offerte dall'Mls e dal Qatar. Capitolo rinnovi: in arrivo la firma di Mkhitaryan per altre due stagioni, poi toccherà a Pellegrini.

(Corsera)