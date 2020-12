Fonseca: «Champions lotta dura ma saremo fra le prime quattro»

Il messaggio lanciato nella conferenza stampa di ieri pomeriggio da Fonseca è chiaro: «Vogliamo arriva re in Champions League, ma non perché ce lo chiede Friedkin: il presidente non ha bisogno di chiedere niente». Per questo motivo la Roma impegnata oggi sul campo del Bologna alle 15 cercherà di portare a casa in ogni modo i tre punti. La gara non sarà facile, e Fonseca lo sa bene: «Noi vogliamo vincere, anche se non sarà facile perché loro sono una squadra forte e stanno disputando una buona stagione. Sono aggressivi, gli attaccanti sono bravi e attaccano rapidamente la profondità. Serve una partita perfetta». Il portoghese però ha avuto modo di rispondere anche a una domanda in merito ad alcune scelte arbitrali, contestate dal tecnico al termine della gara contro il Sassuolo che però ne ha beneficiato durante la partita di venerdì contro il Benevento. «Sapete che non mi piacciono gli alibi e non voglio cercarli. Ripeto quello che ho detto dopo la partita: gli episodi parlano da soli. Ho la stessa opinione che avevo dopo la partita. La stessa situazione è stata trattata in modo totalmente diverso e penso che l’arbitro di Sassuolo-Benevento non abbia sbagliato».

(corsera)