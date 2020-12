Fonseca blinda super Villar. Dzeko aiuta le case famiglia

Acquistato per quattro milioni di euro dalla serie B spagnola, ne vale adesso almeno quindci. In meno di un anno nella capitale, è triplicato il valore di Gonzalo Villar, centrocampista in ascesa nella considerazione di Fonseca. Insieme a Carles Perez e Roger Ibanez, Villar è stata l’ultima operazione in entrata messa a segno dal ds Petrachi. Il ventiduenne è un investimento che sta crescendo all’interno della rosa giallorossa, nonostante la giovane età, e ha scavalcato nelle gerarchie Diawara e Cristante, arrivando nelle considerazione del mister portoghese subito dopo Veretout e Pellegrini. Un regista affidabile, capace di dettare il ritmo ai più esperti colleghi, bravo ad ambientarsi velocemente nel calcio italiano. È quasi Natale e in casa Roma la solidarietà continua ad essere una priorità. Ieri le moglie dei due capitali giallorossi, Amra Dzeko e Veronica Pellegrini, si sono recate, portando dei regali, a una casa famiglia in zona Montangola, struttura che ospita le donne vittime di violenza con i loro figli. «È un nostro dovere, da donne fortunate, aiutare chi ne davvero bisogno. Non vi abbandoneremo e continueremo con tante iniziative concrete», le parole di Amra in lacrime.

(La Repubblica)