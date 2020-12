Fonseca: «Bene così, tre punti pesantissimi»

La Roma soffre contro il Cagliari dell'ex Di Francesco ma si impone per 3-2 e conquista i tre punti. Fondamentale vittoria per i giallorossi che salgono così al terzo posto in classifica in solitaria, visto che Atalanta, Napoli e Juventus dovranno recuperare una partita. Il tecnico Fonseca può dirsi soddisfatto della gara e può ben sperare di aver, ancora una volta, scacciato i fantasmi di Bergamo che domenica gli erano costati una pesante sconfitta. «Sono soddisfatto era importante vincere perché non esistono partite facili, dobbiamo sempre lottare fino alla fine. Finora è stata una prima parte di stagione positiva, siamo terzi e per molte persone non era possibile. La squadra ci ha creduto sempre anche nei momenti difficili dopo Napoli e Atalanta, siamo equilibrati e lo abbiamo dimostrato. Il mercato?Èimportante, basta scegliere bene» è il suo commento al termine della gara ai microfoni dei giornalisti. C'è poi spazio sull'analisi tattica della gara: «Abbiamo creato tante occasioni e dovevamo finalizzarle per non rischiare nel finale. Dopo il primo gol di Joao Pedro abbiamo avuto un momento di difficoltà, abbiamo le capacità per continuare ad essere concentrati in tutti i momenti. Cristante? È una scelta di fiducia, lui è importante per la squadra perché ci fa ripartire dal basso. Abbiamo avuto una partita intensa con l’Atalanta, volevo far riposare qualche giocatore. Smalling è tornato adesso ed è difficile che le giochi tutte. Ho fiducia in tutti i calciatori della rosa, gioca chi sta meglio».

(corsera)