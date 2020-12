Fonseca amaro: "Avvio da guerrieri, ripresa da bambini"

Una Roma a due facce. La squadra vista ieri contro l'Atalanta infatti dimostra di saper stare in campo per 45 minuti, mettendo a segno anche un gol dopo soli tre minuti. Nella ripresa però quanto di bello visto sparisce dal campo e gli uomini di Gasperini salgono in cattedra e in 45 minuti mettono a referto quattro gol. La Roma sparisce dal campo e la disfatta è segnata. Al termine della partita è lo stesso Fonseca a commentare la prestazione della propria gara parlando di un tempo da guerriere e uno da bambini. «Dopo un primo tempo da guerrieri, abbiamo giocato una ripresa da ragazzini, da bambini. Non voglio alibi, è solo questione di atteggiamento: se avessimo mantenuto lo stesso spirito del primo tempo, avremmo vinto anche oggi. Noi vogliamo vincere con tutti, ma per farlo dobbiamo avere la mentalità dei primi 45’, non chiuderci per difendere bassi. Per l’Atalanta è stato troppo facile giocare con una squadra passiva, lontana dalla loro porta…»

(gasport)