Fonseca, altro esame fallito

La Roma e quel problema contro le big. La squadra di Paulo Fonseca è costretta ad arrendersi ancora una volta a una grande del campionato. I giallorossi infatti nella giornata di ieri hanno incassato la seconda sconfitta stagionale contro l'Atalanta, perdendo a Bergamo per 4-1. Il problema è che il bilancio di Fonseca contro le big non è positivo nelle ultime dieci partite disputate con solo una vittoria, quattro pareggi e cinque sconfitte. Adesso però bisogna rialzare la testa e chiudere l'anno in bellezza, mercoledì c'è la partita con il Cagliari e i tre punti saranno fondamentali.

(Il Messaggero)