Finalmente Smalling. A Sofia pensando a Bologna

La Roma può sorridere per aver ritrovato finalmente Chris Smalling. Il difensore inglese infatti è tornato tra i giocatori convocabili dal tecnico Fonseca e questa sera sarà in panchina contro il CSKA Sofia in Europa League. Smalling manca dal campo da più di un mese, dalla gara dell'8 novembre contro il Genoa, e questa sera il portoghese dovrebbe schierarlo a partita in corso per fargli mettere minuti nelle gambe soprattutto in vista della partita di domenica contro il Bologna. Perché se Fonseca vuole vincere questa sera per chiudere in bellezza il girone, dall'altro lato pensa anche alla Serie A. Per questo tanti big non sono stati convocati per la trasferta di questa sera e, in più, Fonseca spera di riavere a disposizione Veretout e Pellegrini. Entrambi saranno valutati entrambi per capire se potranno scendere in campo contro il Bologna.

(gasport)