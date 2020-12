Edin, quattro reti in cinque partite al Dall'Ara il gol è una tradizione

Edin Dzeko si prepara a scendere in campo questo pomeriggio contro il Bologna. C'è una statistica particolare che il centravanti bosniaco vuole continuare a far crescere, ossia quella dei gol messi a segno contro i rossoblù. Da quando è in Italia infatti, Dzeko ha messo a segno quattro gol in cinque gare al Dall'Ara e non sembra avere intenzione di fermarsi. Mai come adesso il numero nove giallorosso ha bisogno di ritrovare la rete, così da riprendersi definitivamente da un inizio campionato in sordina, a causa delle voci di mercato prima e del Covid dopo. Fonseca aspetta e spera di riaverlo così da puntare al meglio le gare del finale di anno, quattro partite che potrebbero in caso di vittoria portarlo molto vicino alla vetta, o quantomeno in piena zona Champions League.

(Il Messaggero)