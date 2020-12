Edin & Leo, la nuova vita dei vecchi partenti

Un dentista va sempre alla radice del problema. Basta chiedere a Spinazzola: «Il mio segreto? Ce ne sono diversi. Tra questi ho cambiato il dentista. Ora ho un bite che mi aiuta». Verrebbe da sorridere, in realtà c'è poco da scherzare. Basta ricordare cosa accadde con Aly Cissokho nel 2014. Il terzino del Porto venne acquistato dal Milan che non chiuse però l'operazione, proprio a seguito dell'esame odontoiatrico: la struttura dentaria del difensore infatti, non venne considerata idonea, visto che vennero ravvisati rischi per la postura con possibili conseguenze di natura ossea e muscolare. Quello che Spinazzola ha sofferto in questi anni.

Sorride anche Dzeko. Con il gol di ieri è arrivato a quota 111 in giallorosso, agganciando Amadei al terzo posto della classifica all time dei bomber romanisti. Davanti a lui solo Pruzzo (138 reti) e Totti, inarrivabile a 307: «Sono contento per la prestazione di squadra, mi sento meglio dopo il Covid. L'obiettivo è arrivare tra le prime quattro. Peccato perché i gol potevano essere 113. Ho sbagliato qualche rete di troppo, speriamo di essermi tenuto qualcosa per giovedì».