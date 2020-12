È una Roma forte solo con le deboli

Perdere una partita dopo 16 risultati utili di fila non deve essere un dramma per la Roma, ma il match di domenica contro il Napoli ha lanciato un segnale importante a chi dovrà coglierlo, anche in ottica mercato. Fin qui, infatti, i giallorossi hanno faticato con le big, quando si alza l'asticella la Roma non vince: con la Juventus (con un uomo in più), contro il Milan e ancora contro il Napoli, la squadra di Fonseca ha subito 9 reti. I numeri del tecnico portoghese sono più o meno gli stessi di un anno fa, un punto in più, ma con il match di Verona perso a tavolino. La sensazione è che la Roma fin qui, non abbia approfittato troppo di un campionato fin qui anomalo: la Juve con tutte le difficoltà palesate ha gli stessi punti dei giallorossi, la Lazio e l'Atalanta solo 3 in meno.

Nel frattempo Fienga lavora al mercato. Le seconde linee non convincono a pieno, il primo a pensarlo è Fonseca, come dimostra la scelta di impiegare Dzeko e Pellegrini reduci dal Covid a Napoli. Mancano almeno un terzino destro e un regista, il tecnico vuole anche un attaccante. La palla passa ai Friedkin, che intanto devono fronteggiare ad un indebitamento finanziario di 393 milioni.

(Il Messaggero)