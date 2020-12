E per lo Stadio i Friedkin aspettano Raggi

Mentre la Sindaca Raggi continua a promettere la realizzazione dello stadio di Tor di Valle, con frasi che sanno più di campagna elettorale che di realtà, i Friedkin aspettano un segnala del Campidoglio. Il progetto presanta molti vincoli e soprattutto molti ostacoli che non aiutano i texani a parlare direttamente dell'opera così da iniziare eventualmente i lavori. Tutto questo ritardo però e queste difficoltà hanno portato a una rinuncia da parte di Renzo Piano, incontrato dai Friedkin durante la trasferta a Genova. Il progetto di Tor di Valle arriverebbe a costare circa 900 milioni di euro e per questo i texani se non si sbloccasse l'opera in tempi celeri ipotizzano a uno spostamento: si parla in questo caso di Tor Vergata e Fiumicino.

(La Repubblica)