E ora Pau Lopez torna a sperare, in Europa toccherà a lui. Ma poi?

Giovedì in Europa League contro lo Young Boys ci sarà il classico passaggio di consegne tra i pali, fuori Mirante e dentro Pau Lopez, ma la sensazione è che questa volta sembra diverso. Pau spera un po’ più di prima di poterci restare in porta, anche contro il Sassuolo, domenica prossima. E questo perché la prestazione di domenica a Napoli di Antonio Mirante è stata talmente brutta che può dar spazio a qualche pensiero. E se lo spagnolo dovesse dimostrare di essere in un momento di forma, probabilmente le distanze si accorcerebbero, con Fonseca pronto anche a fare marcia indietro. Nel frattempo il portoghese per giovedì recupererà sia Smalling sia Kumbulla, finalmente negativo.

(gasport)