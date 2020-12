E' l'ora degli esami. Ecco i baby: da Reynolds a Soppy, la Roma cerca la svolta a destra

Che la Roma per il futuro voglia puntare sui giovani lo si intuisce anche dai profili valutati dalla società per regalare a Fonseca un rinforzo nel ruolo in cui il tecnico portoghese ha più bisogno: quello del laterale destro. Se per il reparto avanzato il nome più gettonato è quello di Stephan El Shaarawy - i giallorossi continuano comunque a monitorare la situazione Milik per la prossima stagione -, infatti, sull'out di destra le caratteristiche che si cercano sono gioventù, talento e costi contenuti, anche in considerazione dei possibili addii di Santon e Bruno Peres.

Resta viva la pista Hysaj, ma Tiago Pinto - sbarcherà a Trigoria a gennaio, Coronavirus permettendo - lavora almeno su 4 tavoli differenti. C'è Bryan Reynolds, 19enne del Dallas, ma le alte commissioni richieste per l'operazione tengono in gioco anche altre pretendenti. Piace Frimpong - stesso procuratore di Fonseca - per cui il Celtic ha chiesto inizialmente 10 milioni di euro, ma il prezzo sta scendendo.

La Roma continua poi a seguire Soppy del Rennes - la chiave per l'abbattimento dei costi potrebbe essere rappresentata da Nzonzi, già in prestito al club francese - e a monitorare lo svizzero di radici bosniache Becir Omeragic dello Zurigo (scadenza contratto 2023), che già a ottobre i giallorossi avevano sondato per prenderlo con una formula simile a quella di Ibanez: prestito e riscatto obbligatorio per circa 4,5 milioni (più 0,5 di bonus con 15 apparizioni di almeno 45 minuti). Sul ragazzo, comunque, c’è anche il Milan.

Sullo sfondo la necessità di risanare un bilancio in sofferenza: anche la scelta dei profili di mercato è fatta in quest'ottica, con la possibilità di poter generare plusvalenze in futuro. Una cosa è certa: nella stagione 2021-22 il monte ingaggi calerà drasticamente.

